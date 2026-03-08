Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 69%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 69%
- Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
