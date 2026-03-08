Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Sursuroeste

: 2 a 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 69%

: 69% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.