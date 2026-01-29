LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 22 y 4 grados Fahrenheit este 29 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que la temperatura rondará entre 22 y 4 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Probabilidad leve de nevadas intermitentes luego parcialmente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 4 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en New York, Yonkers

Hoy 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de llovizna de nieve luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 6 to 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 3 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El viernes 30 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 10.

El sábado 31 de enero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 12 grados Fahrenheit, con un viento de 8 to 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 35.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 42.

El domingo 1 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 38.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 4.

El lunes 2 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El martes 3 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 7.
