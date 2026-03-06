Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 75%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.