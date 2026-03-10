LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 46 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 33%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve débil y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 67%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 67%.
