Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 32 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 a 18 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 14 a 18 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado, luego leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 85%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 72%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
