Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 29 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve ligera luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Suroeste

: 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: nieve ligera luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: nieve ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.