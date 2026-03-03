Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 38 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente nublado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Este

: 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: parcialmente nublado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

Hoy 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.