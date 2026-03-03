Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 38 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitación de 97%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 97%
- Pronóstico: parcialmente nublado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Hoy 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.
