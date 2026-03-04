Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Noroeste

: 3 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: patchy fog then mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light rain. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 88%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.