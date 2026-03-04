LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 49 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: patchy fog then mostly sunny.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: patchy fog then mostly sunny.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: patchy fog then mostly sunny

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: patchy fog then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light rain. Probabilidad de precipitación: 32%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 66%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 88%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: light rain. Probabilidad de precipitación: 88%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain showers likely. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 20%.
