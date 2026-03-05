Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Este

: 2 a 7 mph, Este Probabilidad de precipitación : 91%

: 91% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 34%.