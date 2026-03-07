Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de llovizna y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.