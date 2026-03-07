Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna y luego nublado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: probabilidad de llovizna y luego nublado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 60%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones
- 2
Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027
- 3
Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles
- 4
Cómo quedó Cuba vs. Panamá: transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.