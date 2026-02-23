Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 21 a 31 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 21 a 31 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 31 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 45%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 67%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 19%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 18%.
LA NACION
