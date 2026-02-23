Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 22 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 21 a 31 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 21 a 31 mph, Norte

: 21 a 31 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 31 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: light snow likely. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain and snow. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light snow then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 19%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain then partly sunny. Probabilidad de precipitación: 18%.