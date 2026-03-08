Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 44 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.