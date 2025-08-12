Coco Gauff avanza a octavos de Cincinnati por retiro de Yastremska

La estadounidense Coco Gauff, segunda en el ránking mundial femenino, se clasificó este martes sin jugar a los octavos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati por el retiro de su rival de tercera ronda, la ucraniana Dayana Yastremska.

Este choque, programado en la pista central, debía ser el reencuentro entre ambas jugadoras después de que Yastremska eliminara sorprendentemente a Gauff en la primera ronda de Wimbledon en julio.

La estadounidense, campeona de Cincinnati en 2023, enfrentará en octavos a la ganadora del cruce entre la letona Jelena Ostapenko y la italiana Lucia Bronzetti.

Otra de las favoritas al título, la polaca Iga Swiatek, también avanzó sin jugar el lunes a los octavos por el retiro por lesión de otra ucraniana, Marta Kostyuk.