Coco Gauff avanza a octavos de Cincinnati por retiro de Yastremska
La estadounidense Coco Gauff, segunda en el ranking mundial femenino, se clasificó este martes...
- 1 minuto de lectura'
La estadounidense Coco Gauff, segunda en el ránking mundial femenino, se clasificó este martes sin jugar a los octavos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati por el retiro de su rival de tercera ronda, la ucraniana Dayana Yastremska.
Este choque, programado en la pista central, debía ser el reencuentro entre ambas jugadoras después de que Yastremska eliminara sorprendentemente a Gauff en la primera ronda de Wimbledon en julio.
La estadounidense, campeona de Cincinnati en 2023, enfrentará en octavos a la ganadora del cruce entre la letona Jelena Ostapenko y la italiana Lucia Bronzetti.
Otra de las favoritas al título, la polaca Iga Swiatek, también avanzó sin jugar el lunes a los octavos por el retiro por lesión de otra ucraniana, Marta Kostyuk.
Otras noticias de Coco Gauff
- 1
Cuánto cuesta en Estados Unidos el Toyota Corolla Cross en 2025
- 2
Quién es la nueva miss República Dominicana: representará al país en el Miss Universo 2025
- 3
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto
- 4
Clima de hoy en EE.UU.: el NHC vigila tres potenciales huracanes en el Atlántico este lunes 11 de agosto