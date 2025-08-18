Cofundador del cartel de Sinaloa “Mayo” Zambada se declarará culpable en Nueva York

El cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para el próximo 25 de agosto en Nueva York, lo que le evitará ir a juicio, según documentos judiciales.

"La vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración", dice una orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa contra uno de los mayores narcotraficantes de México, que con este acuerdo se evita un juicio después de que la fiscalía estadounidense descartó a principios de agosto solicitar la pena capital en su caso.