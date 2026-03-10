Colombia aún no merece integrar la alianza antinarco de US$, dice la Casa Blanca

La Casa Blanca dijo el martes que Colombia aún no merece integrar la alianza antinarcóticos que el presidente Donald Trump estableció con 16 homólogos latinoamericanos el pasado fin de semana, aunque confía en que esa asociación se amplíe a corto plazo.

Trump anunció el sábado una estrategia para utilizar la "fuerza militar letal" contra narcotraficantes y "redes terroristas" de la región, en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas" con mandatarios aliados.

Al evento, organizado por Trump en su club de golf de Doral, cerca de Miami, no fue convocado el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien el lunes criticó la exclusión de su país, el principal productor de cocaína del mundo.

"No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos", dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales", añadió en rueda de prensa.

Trump se rodeó de sus aliados de América Latina y el Caribe para esta alianza que busca principalmente aumentar la cooperación militar contra los cárteles.

A la cita asistieron líderes de Argentina, El Salvador y Chile, pero no de los tres grandes países de la región, Brasil, México y Colombia, gobernados por presidentes de izquierda.

Petro cuestionó que la alianza esté integrada por países "pequeños, débiles y sin experiencia" para hacer frente al grave problema del narcotráfico en la región.

El mandatario colombiano mantuvo una dura polémica verbal a lo largo del año pasado con Trump, que acabó incluso con la retirada del visado estadounidense de Petro.

Esa tensión bilateral se redujo en gran medida con la invitación de Trump a Petro a la Casa Blanca el 3 de febrero.