Colombiano Edgar Rentería exaltado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis

El colombiano Edgar Rentería quedó grabado en la historia del béisbol este sábado al ser exaltado en una emotiva ceremonia al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, de las Grandes Ligas.

“Estoy muy emocionado”, dijo Rentería que vestía la icónica chaqueta roja de los Cardenales. “Gracias a Dios por todo lo que ha ocurrido en mi carrera y a la organización de los Cardenales de San Luis”.

“Colombia y mi familia aprecian mucho lo que están haciendo por mí”, agregó el barranquillero, mientras en el público un nutrido grupo gritaba emocionado.

En su carrera con los Cardenales, Rentería bateó para un promedio de 0,290 con 71 cuadrangulares, 451 carreras impulsadas y 148 bases robadas en 903 partidos entre las temporadas de 1999 y 2004.

“Gracias a mis compañeros, los amo. Gracias a mi familia, mis dos hijas, ellos son mi inspiración”, dijo el colombiano.

Rentería, de 50 años, fue seleccionado por los aficionados de los Cardenales en una votación que duró ocho semanas.

“A los colombianos, los latinos que están aquí, muchas gracias por venir y por el aporte, los quiero mucho”, agregó emocionado.

Retirado en 2011, Rentería finalizó su paso por las Grandes Ligas con un balance general de dos títulos de Serie Mundial, cinco Juego de las Estrellas disputados y dos guantes de oro.

Además de defender a los Cardenales, en sus 16 temporadas en las Mayores también jugó para los Marlins de Miami, Medias Rojas de Boston, Bravos de Atlanta, Tigres de Detroit, Gigantes de San Francisco y Rojos de Cincinnati.

El Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis está compuesto por 58 miembros, entre ellos jugadores, directivos y mánagers.

str/ma