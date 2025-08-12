Colombiano José Quintana logra décima victoria con los Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee continúan con su paso arrollador en las Grandes Ligas y este lunes vencieron 7x1 a los Piratas de Pittsburgh en el American Family Field, (Milwaukee), con el colombiano José Quintana logrando su décima victoria de la temporada.

Quintana, de 36 años y en su decimoctavo partido del año, trabajó seis entradas en las que permitió tres hits y una carrera.

En su primera campaña con Milwaukee, Quintana suma su sexta temporada con por lo menos diez victorias desde su debut en las Grandes Ligas en 2012 con los Medias Blancas de Chicago.

El lunes, el sudamericano tuvo el respaldo de 11 imparables de la ofensiva de los Cerveceros, incluidos dos del venezolano William Contreras, que también impulsó su carrera 53 en 2025.

Milwaukee mejora su récord a 74 triunfos y 44 derrotas y es el mejor equipo de Las Mayores.

En otro resultado de la jornada, los Yankees de Nueva York derrotaron 6x2 a los Mellizos de Minesota con un jonrón al jardín central de Giancarlo Stanton.

Aaron Judge registró apenas su cuarto hit en los últimos siete partidos bateando para un promedio de .182, sin jonrones.

Por otra parte, el panameño Edmundo Sosa anotó una de cuatro carreras de los Filis de Filadelfia en la octava entrada en la victoria 4x1 sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Filis llegan a 69 triunfos en la temporada y se mantienen como líderes indiscutibles de la división Este en la Liga Nacional.

En su tercer triunfo en los últimos cinco partidos, los Reales de Kansas City derrotaron 7x4 a los Nacionales de Washington.

El venezolano Salvador Pérez conectó su jonrón 21 de la temporada con un batazo al jardín izquierdo en el sexto episodio.

Pérez, de 35 años, llega a 695 carreras anotadas, 294 cuadrangulares y 984 carreras impulsadas.

El dominicano Carlos Estévez cerró la puerta para Kansas City asegurando su trigésimo salvamento de la temporada, solo superado en ese apartado por Robert Suárez, de San Diego, con 32.