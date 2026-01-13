Comisión Interamericana de DDHH expresa su "profunda preocupación" por ataque de EEUU en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su "profunda preocupación" por la operación militar estadounidense que derrocó y sacó del país al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Si bien la Comisión ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país con anterioridad a la operación de Estados Unidos, reafirma que todo proceso de restauración democrática debe llevarse a cabo con pleno respeto del derecho internacional" según un comunicado.

La CIDH, con sede en Washington, recuerda que en los últimos 25 años ha realizado "un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos" en Venezuela.

La Comisión dictaminó tras las elecciones de 2024, que "el gobierno de Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática".

A lo largo de los años, la crisis venezolana ha provocado "uno de los mayores flujos migratorios y de búsqueda de refugio del mundo, que afecta a más de siete millones de personas", recuerda el organismo, cuya principal tarea es documentar violaciones de derechos humanos y solicitar medidas de protección cautelares para personas en la región.

Tras el ataque estadounidense, que se saldó con decenas de muertos, entre ellos 32 cubanos que formaban parte del equipo de seguridad de Maduro, la CIDH ha recibido información de la detención de al menos 14 periodistas y el patrullaje de grupos armados conocidos como "Colectivos".

La Comisión saluda la excarcelación de presos políticos y, señala el comunicado, "urge al régimen venezolano a disponer la liberación inmediata de todas las personas que continúan privadas de libertad por razones políticas".