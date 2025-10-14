LA NACION

Comité del Congreso de EEUU investiga a Starlink por centros de estafa en Birmania

Un comité bipartidista del Congreso estadounidense informó a AFP que abrió una investigación sobre l

Comité del Congreso de EEUU investiga a Starlink por centros de estafa en Birmania
Shutterstock

Un comité bipartidista del Congreso estadounidense informó a AFP que abrió una investigación sobre la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para determinar el papel que desempeñó este servicio de internet satelital para proporcionar conexión a centros de estafa en Birmania.

Estos lugares están acusados de estafar miles de millones de dólares de estadounidenses y de otras personas en todo el mundo.

Esta investigación conjunta en el Senado y la Cámara de Representantes comenzó en julio luego de que AFP reveló que varios de estos centros estaban equipados con receptores de Starlink, que se convirtió, en tres meses, en el proveedor de internet más importante en Birmania.

Starlink no ha respondido a las solicitudes de comentarios de AFP.

