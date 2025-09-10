Comité del Senado aprueba al nominado de Trump para la junta de la Reserva Federal

WASHINGTON (AP) — Un comité del Senado aprobó el miércoles la nominación del asesor económico de la Casa Blanca, Stephen Miran, para la junta de gobernadores de la Reserva Federal, preparando el camino para una probable aprobación por parte del pleno del Senado, lo que convertiría a Miran en el tercer designado por Trump en la junta, compuesta por siete miembros.

La Casa Blanca ha impulsado la aprobación acelerada por parte del Senado para Miran, nominado por el presidente Donald Trump para reemplazar a la exgobernadora de la Fed, Adriana Kugler, quien renunció el 1 de agosto. Si es aprobado, el funcionario simplemente terminaría su mandato, que expira en enero. Podría ser aprobado a tiempo para la reunión de la Fed la semana próxima, en la que muchos esperan que el organismo reduzca su tasa de interés clave a corto plazo.

El comité votó 13 a 11 para aprobar a Miran siguiendo líneas partidistas. Todos los demócratas votaron en contra de la confirmación.

La nominación del funcionario ha generado preocupaciones sobre la independencia de la Fed respecto de la política diaria, en especial, debido a que dijo en una audiencia la semana pasada que mantendría su puesto como jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca mientras forme parte de la junta de la Fed, un arreglo históricamente inusual. Los presidentes han nominado antes a miembros de sus equipos para la junta de la Fed, pero los nominados siempre han renunciado a sus puestos en la Casa Blanca.

La votación se produce un día después de que un tribunal federal bloqueara el esfuerzo de Trump por despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, a quien ha acusado de fraude hipotecario.

“La Reserva Federal fue diseñada para tomar decisiones libres de la interferencia política, guiadas por datos y la estabilidad a largo plazo de nuestra economía, no por la agenda política de un solo presidente”, afirmó el senador demócrata de Virginia Mark Warner en un comunicado emitido antes de la votación. “Donald Trump ha dejado claro que quiere desmantelar esa independencia, como lo ha hecho con muchas de las instituciones que han mantenido la fortaleza de nuestra democracia y nuestra economía”.

Miran dijo que renunciaría a su puesto en la Casa Blanca si es elegido para un mandato más largo. Sin embargo, puede permanecer en la junta después de que termine el mandato de Kugler en enero si no se nombra un reemplazo. Ha dicho que, en ese caso, consideraría mantener su trabajo en la Casa Blanca aun si permanece en la junta después de enero, lo que ha generado nuevas críticas por parte de los demócratas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.