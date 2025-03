Commanders adquieren al receptor Deebo Samuel en canje con 49ers, dice fuente de AP

WASHINGTON (AP) — Los Commanders de Washington adquirieron al receptor Deebo Samuel por medio de un canje con los 49ers de San Francisco, a cambio de una selección de quinta ronda en el draft, dijo el sábado una persona enterada de la transacción.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no puede ser oficial sino hasta el inicio del nuevo año de la liga, el 12 de marzo.

Asimismo, el canje dependería de la aprobación exitosa de un examen médico.

Samuel, quien cumplió 29 años el mes pasado, le proporciona a los Commanders otro jugador clave para acompañar a Terry McLaurin en la segunda temporada de Jayden Daniels como mariscal de campo en la NFL. Samuel consiguió 51 recepciones para 670 yardas y tres touchdowns la temporada pasada con los 49ers.

Washington llegó a la final de la Conferencia Nacional antes de perder ante los Eagles de Filadelfia, eventuales campeones del Super Bowl. El gerente general Adam Peters entró al receso posterior a la campaña con el tercer mayor espacio salarial disponible entre 32 equipos.

Parte de eso irá a Samuel, quien en 2022 firmó una extensión de contrato por tres años que se extiende hasta la próxima temporada. El receptor surgido de Carolina del Sur tiene 334 recepciones para 4-792 yardas y 22 touchdowns desde que debutó con los 49ers en 2019.

