Cómo controlar los primeros gastos de una tarjeta de crédito estadounidense para tener un buen historial

Al llegar a EE.UU. es muy común obtener una tarjeta de crédito. Esto se debe a que en el territorio estadounidense la mayoría de las operaciones se suelen hacer con tarjetas, especialmente las de crédito, ya que permiten crear un historial crediticio. Y con este registro, llegan otras ventajas. La tasa de interés que se le suele aplicar a las personas que no lo poseen es mucho más elevada con respecto a una persona con sólidos antecedentes financieros.

Por este motivo, a la hora de obtener una tarjeta de crédito, es fundamental realizar los pagos en tiempo y forma y construir un historial de crédito eficiente. El primer camino para lograrlo, es llevar un control eficaz del gasto para evitar asumir responsabilidades que no se podrán afrontar.

Construir un sólido historial crediticio es fundamental para los latinos que llegan a EE.UU. Freepik

Tarjetas de crédito: ¿cómo controlar los gastos?

Al adquirir una tarjeta de crédito, lo que se hace de forma indirecta es acceder a un préstamo o crédito que es otorgado de forma previa por el banco. En este sentido, cada adquisición que se hace con este medio de pago se descuenta del saldo que la entidad financiera asignó.

Dicho monto puede ser abonado en uno o varios pagos, como también incluir o no intereses. Esta posibilidad de comprar ahora y pagar después, puede tentar a las personas a realizar gastos por encima de sus posibilidades. Por este motivo, es vital elaborar un presupuesto, que se puede llevar a cabo a través de Excel o descargando alguna de los cientos de apps disponibles tanto para Apple como Google Play.

En dicho presupuesto se deben incluir los ingresos, los gastos fijos como el alquiler y los gastos variables como las salidas o el combustible, entre otros. Lo ideal, es que cada categoría tenga un monto de dinero preestablecido y que se descuenten las compras que se van realizando, más allá del medio de pago con el que se abonen.

Por ejemplo, si se tiene asignado US$ 500 por mes y se gastaron US$ 300, US$200 con tarjeta y US$100 en efectivo, se debe anotar que US$ 200 se deben resguardar para abonarlos cuando llegue el resumen de la tarjeta.

Es importante llevar un presupuesto aunque los gastos se realicen con tarjeta de crédito, para no asumir más deuda de la posible. Daenin - Shutterstock

Si las personas realizan un estricto control de todos los gastos que van ocurriendo en el mes, no se encontrarán con sorpresas al momento de que llegue el resumen bancario. Es decir, sabrán con exactitud cual es el monto a pagar.

Otros tips para gastar bien

Otro de los aspectos que las personas deben tener en cuenta son las comisiones que se afrontan por los paquetes contratados. Es decir, a la hora de adquirir una tarjeta, es muy común que se lo haga en conjunto con otros servicios y paquetes, los cuales tienen un costo que en muchas ocasiones suelen pasar desapercibidos. Es muy importante contratar esto de la manera adecuada, para que sea sostenible en el tiempo.

Finalmente, muchos usuarios no suelen prestarle atención a las fechas de cierre y vencimiento de la tarjeta. Si la tarjeta es pagada después del vencimiento, genera intereses. Por este motivo, es fundamental llevar un estricto control sobre los gastos, comisiones y fechas importantes referidas a la tarjeta de crédito y así sacarle el máximo provecho a este medio de pago.

LA NACION