Cómo le fue a la economía de EEUU el año pasado y qué esperar para 2026

WASHINGTON (AP) — La economía en 2025 estuvo llena de contradicciones: el crecimiento fue saludable mientras la contratación se desaceleró, la inflación se mantuvo elevada y el desempleo aumentó.

Los resultados inusuales del año pasado plantean una serie de preguntas para el próximo año: ¿impulsará la economía al aletargado mercado laboral? ¿O son las débiles ganancias de empleo del año pasado una señal de una economía tambaleante?

Existe otra posibilidad incómoda: la economía podría seguir creciendo sin mucha contratación, ya que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, permite a más empresas aumentar su producción de bienes y servicios sin añadir más trabajadores, lo que lleva a una "expansión sin empleo".

Añadiendo a las complicaciones, el cierre del gobierno el otoño pasado interrumpió la recopilación y publicación de datos económicos, dejando a los responsables de políticas de la Reserva Federal con una visión más nublada de la economía que solo se aclarará lentamente este año.

"El 2026 comienza en un momento en el que es difícil decir cómo terminó 2025", señaló en una nota a los clientes Stephen Stanley, economista jefe de Estados Unidos en Santander, un banco de inversión.

La desigualdad también ha significado que los hogares más ricos de Estados Unidos representen una proporción creciente del gasto, de modo que incluso las cifras de crecimiento saludables ocultan debilidades subyacentes entre las familias de menores ingresos, lo que muchos economistas llaman una economía en forma de "K".

Aun así, Stanley, como muchos economistas, es algo optimista: espera que la contratación aumente gracias a un crecimiento más fuerte impulsado por grandes reembolsos de impuestos a principios de este año, resultado de la legislación de recorte de impuestos del presidente Donald Trump. Las empresas también pueden aumentar la contratación porque enfrentan mucha menos incertidumbre este año debido a los aranceles.

Christopher Waller, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, comentó el mes pasado: "este año podría resultar ser un mejor año. No sé si eso implica que habrá un mejor mercado laboral, pero espero que sí".

Aquí hay cinco gráficos que ilustran la economía en 2025 y hacia dónde podría dirigirse.

El crecimiento se aceleró después de un comienzo débil

Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una perspectiva sombría sobre la economía, pero eso no ha impedido que muchos de ellos gasten a un ritmo saludable. El sólido gasto de los consumidores, probablemente impulsado principalmente por los de mayores ingresos, elevó el crecimiento a un ritmo anual del 4,3% en el trimestre de julio a septiembre, un resultado mucho mejor de lo esperado y el mayor aumento en dos años.

El saludable aumento siguió a dos trimestres en los que los aranceles de Trump distorsionaron la economía. Un aumento en las importaciones en los primeros tres meses del año hizo que la economía se contrajera, ya que las empresas buscaron traer productos del extranjero antes de los aranceles.

Es probable que el crecimiento haya continuado en los últimos tres meses del año, pero el cierre del gobierno casi con certeza afectó la producción, reduciendo el crecimiento en un punto porcentual, pronostican los economistas.

La contratación se mantuvo débil y el desempleo aumentó

Incluso cuando la economía se recuperó, la contratación no lo hizo; de hecho, las ganancias de empleo se debilitaron después del anuncio de Trump de aranceles generalizados a principios de abril.

La economía incluso perdió empleos en junio, agosto y octubre. Mientras tanto, la tasa de desempleo aumentó del 4% en enero al 4,6% en noviembre, la más alta en cuatro años. Las cifras de diciembre se publicarán el nueve de enero.

Hubo varias razones por las que la contratación probablemente se desaceleró: la incertidumbre en torno a los aranceles, que Trump impuso, luego en algunos casos redujo o eliminó o retrasó, llevó a muchas empresas a poner en pausa la contratación. Aun así, los despidos se mantienen bajos, en lo que ha sido un mercado laboral de "ni contratamos ni despedimos".

Al mismo tiempo, la adopción de la inteligencia artificial puede haber llevado a muchas empresas a posponer la incorporación de trabajadores, mientras determinan qué puede hacer la nueva tecnología por ellas.

Waller comentó el mes pasado: "ia, ia, ia, ia, eso es todo lo que he escuchado desde este verano", refiriéndose a los comentarios que ha escuchado de ejecutivos de negocios que explican por qué son reacios a añadir empleos.

Aun así, hay señales de mejora: los empleadores recortaron 105.000 empleos en octubre, pero eso fue principalmente debido a una gran caída en los empleos del gobierno federal derivada de la purga del sector público por parte de la administración Trump, que no entró formalmente en vigor hasta ese mes.

Excluyendo al gobierno, las empresas añadieron un promedio de 75.000 empleos al mes en los tres meses que terminaron en noviembre, un aumento significativo desde solo 13.000 en los tres meses que terminaron en agosto.

Sin embargo, la mayor parte de la contratación este año se ha concentrado en solo unos pocos sectores: atención médica, restaurantes y hoteles, y gobierno (fuera de octubre). La mayoría de las grandes industrias privadas han perdido empleos.

La inflación se mantuvo obstinadamente alta

Aunque la inflación cayó bruscamente en 2023 y 2024 desde un máximo de cuatro décadas, hubo poca mejora el año pasado. La inflación anual, según la medida preferida de la Reserva Federal, en realidad aumentó a 2,8% en septiembre, los últimos datos disponibles, desde 2,7% en diciembre de 2024.

Los costos elevados se convirtieron en un tema político potente en elecciones locales como las de gobernador en Virginia y Nueva Jersey y la de alcalde de la ciudad de Nueva York. Todas fueron ganadas por demócratas mientras Trump se veía agobiado por el problema de la inflación, que según él es un invento de los demócratas.

La inflación se enfrió en noviembre, según el índice de precios al consumidor más seguido, aunque los economistas dijeron que las cifras fueron distorsionadas por el cierre del gobierno. Los precios se recopilaron principalmente en la segunda mitad de noviembre, después de que terminó el cierre, cuando era más probable que estuvieran en efecto los descuentos navideños.

Algunos economistas temen que la inflación empeore a principios de 2026, a medida que las empresas implementen cambios de precios anuales y transfieran más costos de aranceles. Pero la mayoría espera que la inflación continúe enfriándose lentamente en 2026 y se acerque al objetivo del 2% de la Fed.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.