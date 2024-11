Cómo ver en vivo los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf en noviembre desde Estados Unidos

El jueves 14 y el viernes 15 de noviembre se dará el puntapié inicial para los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF, mientras que la vuelta se disputará la próxima semana entre el 18 y el 19 de noviembre. Costa Rica, Surinam, Jamaica y Honduras se clasificaron desde la instancia previa, mientras que Estados Unidos, México, Canadá y Panamá se clasificaron de manera directa por la posición que ocupan dentro del ranking de la FIFA.

A partir de esta instancia, el torneo será de eliminación directa, en donde las ocho selecciones clasificadas se tendrán que enfrentar en partidos de ida y vuelta. Los equipos que avancen a la siguiente instancia se clasificarán para la fase final del torneo que será a partido único. Además, los ganadores de esta llave se clasificarán de manera directa a la Copa de Oro de 2025.

La selección de México ya estaba preclasificada para esta instancia debido a su posición en el ranking de la FIFA Archivo

Cómo ver en vivo la Liga de Naciones de la CONCACAF

Aquellos fanáticos que deseen seguir la Liga de Naciones de la CONCACAF desde Estados Unidos podrán ver los partidos a través de CBS Golazo Network, Paramount+, y por el sitio web y el canal de YouTube de la CONCACAF.

En México, los encuentros de su seleccionado se podrán visualizar a través de Fox Sports, Canal 5 y TUDN, mientras que los demás partidos de la competición estarán disponibles en los streamings oficiales de la competición.

Fecha y hora de los partidos la Liga de Naciones de la CONCACAF en Estados Unidos

Partidos del 14 de noviembre

Costa Rica Vs. Panamá: 17:00 (hora del Pacífico), 20.00 (hora del Centro), 21.00 (hora del Este).

17:00 (hora del Pacífico), 20.00 (hora del Centro), 21.00 (hora del Este). Jamaica Vs. Estados Unidos: 16:00 (hora del Pacífico), 19:00 (hora del Centro), 20.00 (hora del Este).

Partidos del 15 de noviembre

Surinam Vs. Canadá: 14:30 (hora del Pacífico), 17:30 (hora del Centro), 18:30 (hora del Este).

14:30 (hora del Pacífico), 17:30 (hora del Centro), 18:30 (hora del Este). Honduras Vs. México: 17:00 (hora del Pacífico), 20.00 (hora del Centro), 21.00 (hora del Este) y a las 20.00 hora de CDMX.

Cómo se juega la Liga de Naciones de la CONCACAF

Jamaica empató 0 a 0 ante Honduras y ambos lograron la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones Instagram: @jff_football

La Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF está compuesta por 16 selecciones, de las cuales las 12 con menor coeficiente tendrán que disputar la fase de grupos (dos grupos de seis equipos), mientras que las otras cuatro esperan a sus rivales en los cuartos de final.

Los primeros de cada grupo clasifican de forma directa a los cuartos de final, donde allí son esperados por las cuatro selecciones que están mejores posicionadas en el ranking de la FIFA. Esta instancia se jugará en formato ida y vuelta y a partir de las semifinales este torneo se disputará a partido único.

En la Liga B participan 16 equipos que están divididos en cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno. El formato de esta competencia es el clásico todos contra todos, por lo que juegan tres partidos de local y tres de visitante. Los primeros de cada grupo ascienden a la Liga A y se clasificarán para la Copa de Oro del siguiente año, mientras que los últimos descenderán a la Liga C.

Por último, la Liga C está compuesta por tres grupos de tres equipos, es decir, nueve selecciones en total. Estos utilizan el sistema de todos contra todos, por lo que cada seleccionado disputará dos partidos de local y dos de visitante. Los primeros de cada grupo ascenderán a la Liga B y se clasificarán para el Play In de la próxima Copa de Oro. No hay descensos.