La votación anticipada para las elecciones presidenciales 2024 comenzó en Indiana, Nuevo México, Ohio y Wyoming. Esto le ofrece a los ciudadanos la oportunidad de emitir su sufragio antes de los comicios del 5 de noviembre. Para poder enviar su decisión, en la mitad de estos estados, los residentes deben estar registrados.

La fecha límite para registrarse en todos estos estados fue el pasado 7 de octubre, pero con algunas variables. En Indiana y Ohio, los ciudadanos debían inscribirse para ser elegibles de participar en las elecciones. Quienes no lo hicieron a tiempo no podrán sufragar, ya que estos estados no ofrecen opciones de registro el día de la elección.

Por el contrario, en Nuevo México, los votantes tienen una oportunidad adicional: a pesar de que el registro de votantes cerró el 7 de octubre, pueden inscribirse en persona durante el periodo de votación anticipada, lo que les permite participar si presentan la identificación necesaria.

En Wyoming, la situación se presenta de manera diferente. Los ciudadanos tienen la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones, lo que significa que quienes no se registraron antes del 7 de octubre todavía tienen la opción de votar si se presentan con la identificación adecuada en el lugar de votación.

Hasta cuándo hay tiempo de votar de manera anticipada en Indiana, Nuevo México, Ohio y Wyoming

La votación anticipada proporciona a los ciudadanos un periodo extendido para ejercer su derecho al voto. En estos estados hay un tiempo pactado para utilizar esta modalidad:

Indiana: la votación anticipada comenzó el 8 de octubre y finaliza el 1° de noviembre.

Nuevo México: la votación anticipada se lleva a cabo desde el 8 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Ohio: los votantes pueden participar de manera anticipada desde el 8 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Wyoming: el periodo de votación anticipada va del 8 al 28 de octubre.

Cómo votar de manera anticipada en Indiana, Nuevo México, Ohio y Wyoming

Los métodos para votar anticipadamente en cada uno de estos estados ofrecen a los ciudadanos varias opciones para ejercer su derecho al voto. A continuación se describen los procedimientos específicos en cada estado, destacando las similitudes y diferencias.

Indiana: este estado permite a los sufragantes emitir su voto anticipadamente en persona en las oficinas del secretario del condado y en lugares designados. Para quienes prefieren hacerlo por correo , deben solicitar una boleta en línea o en persona. Los pedidos deben presentarse antes del 27 de octubre y las papeletas completadas deben enviarse antes del 1° de noviembre para que sean contadas. Se requiere que los votantes proporcionen una identificación válida que incluya su nombre y dirección.

este estado permite a los sufragantes emitir su voto anticipadamente en las oficinas del secretario del condado y en lugares designados. Para quienes prefieren hacerlo , deben solicitar una boleta en línea o en persona. Los pedidos deben presentarse antes del 27 de octubre y las papeletas completadas deben enviarse antes del 1° de noviembre para que sean contadas. Se requiere que los votantes proporcionen una identificación válida que incluya su nombre y dirección. Nuevo México: los residentes pueden acudir a los centros de votación anticipada que están disponibles en cada condado. Además, quienes no se registraron antes de la fecha límite aún pueden hacerlo durante este periodo. Para sufragar por correo, los ciudadanos deben solicitar una boleta a través del sitio web del estado y devolverla antes de la fecha límite para asegurar que sea contada.

los residentes que están disponibles en cada condado. Además, quienes no se registraron antes de la fecha límite aún pueden hacerlo durante este periodo. Para sufragar por correo, los ciudadanos deben y devolverla antes de la fecha límite para asegurar que sea contada. Ohio: también ofrecen la opción de votar por correo . Los residentes que opten por esta modalidad deben solicitar una boleta de votación anticipada y asegurarse de enviarla antes de la fecha límite establecida. Es necesario presentar una identificación con foto que demuestre la residencia del votante en el estado.

también ofrecen la opción de . Los residentes que opten por esta modalidad deben solicitar una boleta de votación anticipada y establecida. Es necesario presentar una identificación con foto que demuestre la residencia del votante en el estado. Wyoming: los residentes pueden votar en los centros designados. Además, ofrecen la opción de registrarse el mismo día de la elección, lo que brinda una oportunidad a quienes no completaron su registro a tiempo. Para participar, los sufragantes deben llevar una identificación válida que incluya su nombre y dirección. Además, pueden hacerlo por correo si solicitan una boleta a través de la oficina electoral local.

