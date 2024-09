Compró ropa en Shein y lo que vio al abrir el paquete la horrorizó: “Quería vomitar”

Hasta los más habituados compradores en línea sienten cierto escalofrío en los momentos previos a abrir un envío ¿Estará todo bien?, ¿se verá tan genial como se veía en la web? Además, si lo que se compró es ropa, suele surgir cierta ansiedad y dudas específicas en torno a los colores o los talles. Lo cierto es que en la mayor parte de los casos las cosas suelen andar como corresponde, las cifras cada vez más importantes de comercio electrónico en todo el mundo así lo demuestran.

Claro que ninguna regla es regla si no tiene excepciones, aunque en este caso la situación que se generó por un envío mal realizado, cruzó algunos límites: Emma Coad pidió ropa en Shein y recibió gusanos. Por supuesto, TikTok sirvió de plataforma para que el mundo se entere del caso y comparta con Emma la indignación y el horror por el sorprendente descuido de los vendedores.

“Hice una compra en Shein, pero no había solo ropa en mi paquete. Realmente quería vomitar, no volveré a hacer ningún pedido”, detalló Coad a través de TikTok, y subió un video, decididamente espeluznante, en el que mostró lo que le había pasado. “Lo único que quería era ropa de Missguided y una falda vaquera, pero en lugar de eso me cayeron gusanos del paquete”, señaló, como si las imágenes de tres grandes y saludables gusanos moviéndose alrededor de un plato no fueran lo suficientemente elocuentes.

Obviamente, el video no tardó en viralizarse y recibir cientos de comentarios de usuarios sorprendidos y asqueados ante el inusual suceso. “Estoy llorando ahora mismo porque mi paquete está listo para ser entregado”, expresó una usuaria. “Acabo de vaciar mi carrito”, detalló otra persona, solidarizándose activamente con la situación de Emma. “Lloré cuando mi paquete de Fashion Nova llegó mojado y mohoso. ¡No puedo imaginarme recibir gusanos!”, contó una tercera persona, mientras que una cuarta, intentando ponerle a la situación algo de humor, expresó: “Por eso, abro mis envíos en el baño de invitados. Puedo salir corriendo, cerrar la puerta con llave y no volver a entrar nunca más”.

El furor en las redes se trasladó a los medios y The Sun contactó a Emma para profundizar en el suceso y su resolución. Al respecto, en diálogo con el medio, Coad reafirmó que el incidente había sido realmente espeluznante: “Tenía muchas ganas de vomitar. ¡No lo puedo evitar! Tiré los paquetes al suelo y se me cayeron en los pies”. Además, como si la situación tremenda pudiese discutirse, Coad le relató al medio que desde la empresa negaron cualquier responsabilidad con el suceso. “Me dijeron en correos electrónicos que no era su culpa y que no eran responsables”, explicó, y planteó su enojo por la injusta situación. “No me devuelven el dinero ni me dan ninguna compensación”, aseveró.

La marca ofrece muchas ofertas aunque hay que estar preparado al abrir sus envíos

Luego de viralizarse el caso, según detalló The Sun, al ponerse en contacto con Shein, la empresa confirmó que habían emitido un reembolso e iniciado una investigación. “Cuando recibimos la consulta del cliente, iniciamos una investigación inmediata, que como resultado arrojó que cuando el paquete completó nuestro proceso de control de calidad y salió de nuestras instalaciones, contenía únicamente los artículos Shein pedidos. Igualmente, estamos en contacto con el cliente y le hemos ofrecido un reembolso completo”, afirmó un portavoz de la empresa en diálogo con el medio.

LA NACION