Compró un café por la app de Starbucks y cuando fue a la tienda a retirarlo la recibieron con enojo: “No entiendo”

La doctora Alissa Hickey experimentó confusión y frustración luego de efectuar un pedido a través de la app de Starbucks e intentar retirarlo un momento después a través del drive-thru. La mala reacción de la empleada del local la dejó perpleja y contó la situación en TikTok. Allí descubrió que esa costumbre es una de las que más odian los trabajadores de la cadena, ya que no les da tiempo a los baristas para preparar el pedido a tiempo. Su relato se hizo viral por la cantidad de personas que, por desconocimiento, habían vivido situaciones similares.

Quienes nunca trabajaron en Starbucks no tienen por qué saberlo, pero los empleados detestan que las personas hagan pedidos a través de la app y luego los pasen a retirar inmediatamente desde el auto a través del drive-thru. Los tickets de pedido de cada modalidad poseen un circuito distinto para llegar al barista. Pretender combinar ambas vías solo genera confusión y ralentiza todo el sistema. Alissa Hickey, una usuaria de TikTok, con miles de seguidores, aprendió la lección de una manera poco agradable luego de encontrarse con la mala reacción de una empleada cuando intentó retirar un Venti Cold Brew con crema dulce que había pedido por la app a través del drive-thru que estaba vacío.

Alissa Hickey es una doctora famosa por sus consejos médicos en las redes sociales (TikTok/Alyssa Hickey)

“Creo que acabo de tener un problema con Starbucks. Y estoy muy confundida del ‘por qué'”, planteó Hickey en un video de unos dos minutos que subió a su cuenta. En el video, la doctora, quien habitualmente comparte consejos médicos, relató la extraña situación mientras disfrutaba su bebida. En contexto, explicó que siempre hace sus pedidos para llevar a través de la app de Starbucks para ahorrar tiempo y evitar interacciones matutinas, ya que debe “hablar con gente todo el día”.

El día del incidente, al llegar al drive-thru, notó que no había nadie y decidió ingresar por allí para recoger su pedido rápidamente y evitar aún más el diálogo con la gente que ingresaba por la tienda. Sin embargo, cuando llegó a la ventanilla, la empleada “la rechazó” y le explicó de una manera poco amable que habían recibido su orden hace solo dos minutos y que aún no estaba lista, lo cual la sorprendió.

Archivo.- El logotipo de la sirena de Starbucks en una cafetería, el 29 de mayo de 2024 en Salem, Nueva Hampshire Charles Krupa - AP

“Normalmente, soy muy amable”, mencionó Hickey, pero esta vez, al no entender el problema, cuestionó a la empleada. “Nunca trabajé en Starbucks y no entiendo qué sucede”, le dijo. Pero solo le pidieron que esperara, y tras unos momentos, le entregaron su pedido, sin brindarle una explicación para el trato que había recibido unos minutos antes

Las razones del rechazo

Por fortuna, los seguidores de Hickey aclararon las dudas. Starbucks tiene dos sistemas separados de procesamiento de pedidos: uno para la app y otro para el drive-thru, le contaron. Un usuario comentó: “Cuando haces un pedido por la app y te detienes de inmediato, es posible que ni siquiera hayamos recibido tu pedido todavía”. Otro agregó: “La aplicación te indica aproximadamente cuánto tiempo tomarán. A veces puede ser de 10-12 minutos, no importa si llegas antes y en el drive-thru no hay nadie”. Un tercer seguidor explicó: “Los pedidos de la app se procesan en una máquina diferente a la del drive-thru. Aunque no haya fila, podría haber seis pedidos de móviles, y el tuyo ser el último en ser preparado”.

Para su consuelo, junto con buenas explicaciones, también recibió la empatía de cientos de personas que le contaron que habían vivido situaciones similares y nunca habían entendido los motivos del maltrato. “Me alegro de no estar solo. ¡A mí me pasó exactamente lo mismo! Y yo tampoco lo entendía y me molestó”, contó una persona.