Con el City observando, el Flu desafía al Inter de Milán en el Mundial

Un día después de que su clásico rival se despidiera del Mundial de Clubes, el Fluminense intentará prender las alarmas del Inter de Milán este lunes para colarse en cuartos de final, una estación en la que espera hacer parada más tarde el Manchester City.

El espacio para la ronda de los ocho mejores es cada vez más estrecho para los clubes brasileños, tras el mata a mata entre Palmeiras y Botafogo, que dejó fuera (1-0) al Fogão el sábado en Filadelfia, y la caída digna por 4-2 del Flamengo el domingo ante el Bayern de Múnich en Miami.

¿Podrá el Flu de Thiago Silva y Jhon Arias detener al subcampeón de la pasada Liga de Campeones de Europa? El estadio Bank of America, en Charlotte, tiene la palabra desde las 19:00 GMT.

El club del barrio carioca de Laranjeiras será el último embajador de Brasil en entrar en liza en los octavos de final, y lo hará frente a unos nerazzurri que vienen en alza.

"La actitud es fundamental, en un juego tan importante, trataremos de errar lo menos posible, porque un error en un juego de esta dimensión es fatal. Si dudan un poco, ellos son letales", advirtió el técnico Renato Portaluppi. - Riesgo de tormenta - El Tricolor carioca ya supo detener a un ataque europeo de renombre, el de Serhou Guirassy y el Borussia Dortmund (0-0), en la primera fase, pero entonces su ofensiva perdonó la vida del popular club alemán. El desparpajado Renato Gaúcho debe volver a confiar en Arias, motor y alma del Flu, y en la letalidad sin expirar del fogueado artillero argentino Germán Cano para vencer a la defensa milanesa, liderada por los sólidos Alessandro Bastoni y Francesco Acerbi. Pero también tendrá que tener la cabeza bien enfocada, pues existe riesgo de que el juego sea paralizado por tormenta eléctrica, una situación que ya ocurrió en Charlotte, en el choque de octavos entre Chelsea y Benfica, que se extendió por cinco horas antes de clasificar a los ingleses, que ganaron 4-1 tras alargue. "Lo importante es mantener el foco, independientemente de cuánto tiempo o cómo vaya el marcador", afirmó Portaluppi. El duelo entre brasileños e italianos, el primero de los últimos cuatro pendientes de la ronda de los 16 mejores, que finalizará el martes, tendrá un cara a cara entre goleadores argentinos. - Cara a cara de artilleros argentinos - A pesar de que el favoritismo ilumina al rival, el veterano Cano, de 37 años, espera estrenar por fin su cañón en el renovado torneo de la FIFA. Retomando el ritmo de a poco tras una lesión de rodilla, el atacante argentino se ha ido en blanco en sus tres salidas mundialistas, una situación muy distinta de la fiera del área que tendrá al frente: Lautaro Martínez. Su compatriota, máximo referente del Inter, ha celebrado dos veces, y en ambas ocasiones para mantener al subcampeón europeo a flote ante un comienzo dubitativo del entrenador rumano Cristian Chivu, que reemplazó a Simone Inzaghi. "Estamos listos para hacer todo lo que esté en nuestro poder para realizar nuestro mejor desempeño", sostuvo Chivu. El ganador de la serie pugnará el viernes en Orlando por el pase a la semifinal contra el vencedor del juego entre el Manchester City y el Al Hilal. - City, con el pie en el acelerador - En busca de su primer y único título de la temporada, los citizens de Pep Guardiola cerrarán la jornada del lunes en el estadio Camping World de Orlando (01:00 GMT del martes). Los ingleses fueron el único equipo en hacer pleno de puntos en la fase de grupos, impulsados en parte por sus emocionantes nuevas contrataciones, entre ellas el joven atacante francés Rayan Cherki. Y por el regreso del último Balón de Oro, el mediocampista español Rodri, ya recuperado de su grave lesión de rodilla y quien tuvo su primer juego de titular en Estados Unidos en la paliza 5-2 a la Juventus, que cerró el Grupo G. "Le echamos mucho de menos. ¿Qué equipo no extrañaría al mejor jugador del mundo?", reconoció Guardiola. Aunque renacido y renovándose, el City no se confía. Los saudíes de Simone Inzaghi ya demostraron que no hincan la rodilla fácilmente, en particular en el empate inicial ante Real Madrid (1-1). En el inicio de su aventura en el fútbol árabe, tras cuatro exitosas temporadas en el Inter de Milán, Inzaghi marcha invicto y cuenta con jugadores de rodaje europeo como el portugués João Cancelo, viejo conocido de Guardiola en Mánchester. El City tendrá acción tras la trepidante clasificación del PSG (4-0) a costas del Inter Miami de Lionel Messi el domingo en Atlanta, y a la espera del excitante duelo entre Real Madrid y Juventus el martes en Miami. raa/ma