Condenado a cadena perpetua el hombre que trató de matar a Trump en Florida en 2024

La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.

Ryan Routh, de 59 años, compareció por la mañana en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida, para escuchar su sentencia.

En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.

La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible "para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él".

Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.

El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.

La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.

- "Lamento haberles fallado" -

Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

El acusado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informa, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.

Se trató del segundo intento de asesinato contra el candidato republicano, que finalmente ganó las elecciones presidenciales de 2024.

Trump había escapado por poco a un ataque el 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania (noreste). En aquella ocasión, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró disparar varias veces antes de ser abatido por el servicio secreto.

Trump fue alcanzado en la oreja. Sus imágenes con sangre en el rostro y el puño en alto dieron la vuelta al mundo y lo ocurrido fue considerado un momento clave de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.