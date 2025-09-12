Confianza de consumidores continúa cayendo en EE.UU.
La confianza de los consumidores sigue debilitándose en Estados Unidos, según un barómetro...
De acuerdo a una estimación preliminar de la Universidad de Michigan, el índice se ubicó en septiembre en 55,4 puntos, con una caída de casi 5% en un mes y de 21% en comparación con el mismo período del año pasado.
Los analistas pensaban que el indicador prácticamente no bajaría en comparación con el mes pasado, según el consenso reunido por MarketWatch.
Incluso golpeado, "el ánimo de los consumidores sigue por encima de los niveles registrados en abril y mayo de 2025, tras el anuncio de aranceles recíprocos" por parte del presidente estadounidense Donald Trump, destaca Joanne Hsu, directora de la encuesta, citada en un comunicado.
La cuestión de los aranceles sigue siendo central para los consumidores: "El 60% de ellos mencionaron espontáneamente el tema en sus respuestas", añade la experta.
