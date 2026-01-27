Confianza de consumidores en EEUU cae en enero a su nivel más bajo desde 2014

La confianza de los consumidores cayó en enero en Estados Unidos hasta su menor nivel en más de diez años, lastrada por el costo de vida, según una encuesta de referencia publicada el martes.

El índice, publicado por la asociación empresarial Conference Board, retrocedió 9,7 puntos desde diciembre, hasta los 84,5 puntos, "su nivel más bajo desde mayo de 2014 (82,2)".

Esto significa que se hundió aún más que durante la pandemia de covid-19, cuando sectores de la economía quedaron paralizados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que ha prometido crear una "nueva edad de oro" del país, prevé hablar este martes sobre el estado de la economía y el poder adquisitivo ante sus partidarios en Iowa (centro).

Según la economista jefa del Conference Board, Dana Peterson, los encuestados hacen muchas referencias a la inflación, a los precios del petróleo y el gas y al costo de los alimentos.

"Las menciones a los aranceles y a las relaciones comerciales, a la política y al mercado laboral también aumentaron en enero", al igual que las relativas al costo de los seguros de salud, dijo.

Más consumidores señalaron también que no planeaban realizar compras de alto costo en los próximos seis meses.

Desde hace varios meses, los estadounidenses vienen manifestando un creciente descontento ante el elevado costo de vida.