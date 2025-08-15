LA NACION

Confianza de los consumidores de EEUU cae en agosto

El nivel de confianza de los consumidores estadounidenses se contrajo en agosto, contrariamente a lo esperado por el mercado, según una estimación preliminar publicada este viernes por la Universidad de Michigan.

El índice de confianza medido por ese barómetro se situó en 58,6 puntos, un 5% menos en datos intermensuales, con caídas especialmente en dos rubros: la confianza en la situación económica actual y la confianza en la economía futura.

Esta estimación sorprendió a los analistas, que preveían un ligero aumento del índice, hasta los 62,5 puntos en agosto, frente a los 61,7 de julio, según el consenso publicado por MarketWatch.

En un año, el índice se retrajo 13,7%.

Se trata de "la primera caída en cuatro meses", declaró la directora de la encuesta, Joanne Hsu, para quien "este deterioro se debe en gran medida a un aumento de la preocupación por la inflación".

