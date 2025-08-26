LA NACION

Confianza de los consumidores en EEUU cae en agosto, pero menos de lo previsto

La confianza de los consumidores en Estados Unidos disminuyó en agosto, aunque ligeramente menos...

Confianza de los consumidores en EEUU cae en agosto, pero menos de lo previsto
Shutterstock

La confianza de los consumidores en Estados Unidos disminuyó en agosto, aunque ligeramente menos de lo que esperaban los mercados, según datos publicados el martes por la asociación profesional Conference Board.

Durante el mes pasado, el índice que evalúa esta confianza bajó 1,3 puntos, hasta alcanzar los 97,4 puntos (frente a los 98,7 puntos de julio).

Es mejor de lo que esperaban los analistas, que pronosticaban que el índice bajaría a 96,5 puntos, según el consenso publicado por MarketWatch.

"La confianza ha retrocedido ligeramente en agosto, pero se mantiene en los niveles observados en los últimos tres meses", declaró en un comunicado la economista de la asociación, Stephanie Guichard.

Si se analiza por grupos de edad, la confianza disminuyó principalmente entre los menores de 35 años.

Las preocupaciones se refieren a los altos precios y la inflación. Además, el número de encuestados que esperan una recesión en los próximos 12 meses es el más alto desde abril pasado.

