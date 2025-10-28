Confianza de los consumidores en EE.UU. se mantiene estable
La confianza de los consumidores en Estados Unidos se mantuvo casi sin cambios en octubre, según los datos publicados el martes por Conference Board, que muestran que la parálisis presupuestaria...
La confianza de los consumidores en Estados Unidos se mantuvo casi sin cambios en octubre, según los datos publicados el martes por Conference Board, que muestran que la parálisis presupuestaria del gobierno es una preocupación clave.
Desde el 1 de octubre, los servicios no esenciales estadounidenses están suspendidos debido al "shutdown", el cierre del gobierno por la falta de acuerdo entre los republicanos de Donald Trump y la oposición demócrata sobre el presupuesto.
El índice de confianza del consumidor del Conference Board bajó 1,0 en octubre a 94,6, desde un nivel revisado al alza de 95,6 en septiembre, según un comunicado.
Esto fue ligeramente mejor de lo esperado, según encuestas realizadas a economistas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.
Las expectativas promedio de inflación a 12 meses aumentaron a 5,9% desde el 5,8% en septiembre, aún significativamente por encima del objetivo a largo plazo de 2% de la Reserva Federal.
