Confirma a México, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones de Mundial femenino de 2031
La federación de fútbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció este lunes la inclusión de México, Cos
La federación de fútbol de Estados Unidos (US Soccer) anunció este lunes la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo femenina de 2031, la única presentada ante la FIFA.
"Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica", declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, durante el anuncio en Nueva York.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado este año que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.
