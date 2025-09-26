Conglomerado mediático pone fin a boicot contra humorista Jimmy Kimmel

Sinclair, un conglomerado que controla decenas de canales de televisión en Estados Unidos, anunció este viernes que pondrá fin a su boicot contra el programa del humorista Jimmy Kimmel, que salió brevemente del aire la semana pasada bajo presiones gubernamentales.

En su programa nocturno de variedades de ABC, Kimmel había opinado que el movimiento MAGA (Make America Great Again) explotaba políticamente el asesinato del activista de derecha y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, quien fue baleado en un campus universitario.

En seguida, la gubernamental Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenazó a ABC, así como a televisoras que dieran cabida al programa, con acciones legales argumentando que los comentarios del humorista, quien frecuentemente critica al presidente Trump, no eran "del interés público".

En medio de críticas en defensa de la libertad de expresión, ABC echó marcha atrás y Kimmel volvió al aire este martes con un programa conciliador, en el cual defendió fervientemente el derecho a la liberad de expresión consagrado en la Constitución.

"Sinclair anuncia hoy que culminará su suspensión de 'En vivo con Jimmy Kimmel", y el programa regresará esta noche a las afiliadas de ABC de Sinclair", dijo la compañía en un comunicado.

No obstante, Sinclair sostuvo que la decisión inicial "fue independiente de cualquier interacción o influencia gubernamental".

"Nuestro objetivo durante este proceso era garantizar que la programación se mantuviese correcta y entretenida para la más amplia audiencia posible", agregó la compañía.

Sinclair y Nexstar, que juntas controlan más de 50 canales afiliados a ABC en Estados Unidos, decidieron retirar el espacio de sus parrillas, lo que creó una crisis para ABC y su compañía madre, Disney, que decidieron suspender el programa nocturno de variedades por unos días.

Trump, quien llegó a decir que la cobertura negativa sobre su administración debería ser "ilegal", celebró la decisión, al igual que la FCC.

Pero voces del entretenimiento y de la política, incluyendo reconocidas figuras de la derecha, cuestionaron las amenazas, que para muchos representaron un ataque a la libertad de expresión.

Nexstar mantiene su boicot del programa en sus 28 canales afiliados a ABC.

A pesar del bloqueo parcial, el martes, en su regreso al aire, Kimmel registró una audiencia de 6,2 millones de personas, su mejor desempeño en una década, de acuerdo con Disney.

pr/val