Congresista demócrata impulsa juicio político contra Trump, pero se retracta sobre una votación

WASHINGTON (AP) — Un legislador demócrata se retractó, al menos por ahora, de su intento por llevar al presidente Donald Trump a juicio político después de que los colegas de su propio partido criticaron el esfuerzo y se negaron a apoyarlo.

El representante federal por Michigan Shri Thanedar no dejará de lado su resolución por llevar a Trump a juicio político, asegurando que, como inmigrante, quiere hacer todo lo posible para proteger a la Constitución y a las instituciones de Estados Unidos. Pero ante la oposición de los líderes de su propio partido , Thanedar se retractó la tarde del miércoles de su intento por llevar la medida a una votación que estaba destinada al fracaso.

"En su lugar, sumaré cargos de juicio político y seguiré reuniendo el apoyo de demócratas y republicanos para que defiendan conmigo la Constitución", destacó Thanedar en redes sociales. Indicó que podrían añadirse otros delitos a la resolución, incluido el plan de Trump de aceptar un reemplazo gratuito del avión presidencial de manos de Qatar.

"Seguiré analizando todas las vías para poner a este presidente bajo aviso y responsabilizarlo por sus muchos crímenes que ameritan un juicio político", explicó.

Es la tercera ocasión que Trump ha enfrentado intentos de juicio político, después de que fue procesado dos veces durante su primer mandato —primero en 2019 por cargos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania y luego por incitar a la insurrección durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de sus simpatizantes. Trump fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones.

El cambio de parecer de Thanedar se produjo después de varias conversaciones con otros representantes demócratas en los pasillos del Congreso y luego de haber hablado con líderes del partido que lo instaron a reconsiderar.

Thanedar no es el único demócrata que se ha expresado a favor de iniciar otro juicio político contra Trump. Pero su decisión de hacerlo prácticamente solo se produce mientras enfrenta sus propios desafíos políticos en casa, donde varios oponentes en las primarias buscan desbancarlo en su distrito congresional del área de Detroit.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes calificaron su resolución como una distracción mal programada mientras trabajan para generar oposición al proyecto de ley de recorte de impuestos de los republicanos .

"En este momento, nuestro enfoque está en la atención médica que se le está quitando al pueblo estadounidense", indicó el representante Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata de la cámara baja. "Eso es lo más urgente y grave de lo que podríamos estar hablando esta semana".

Aguilar agregó que Trump "no es ajeno a un juicio político", pero que la propuesta de Thanedar "no es oportuna" dadas las negociaciones sobre el paquete de reconciliación presupuestaria de los republicanos.

Otros demócratas coincidieron en que el partido debería centrarse en los esfuerzos republicanos por recortar el gasto en programas importantes de los que dependen los estadounidenses, como Medicaid y la asistencia nutricional.

"No hay apoyo para una resolución de juicio político. No ha habido audiencias para compilar un registro sobre el cual se pueda basar un juicio político. Y este es sólo un procedimiento que no tiene sentido en este momento", señaló el representante demócrata por Georgia Hank Johnson, "El patrocinador está fuera de sintonía con el estado de ánimo y la trayectoria de los demócratas de la Cámara".

"El trabajo en el que necesitamos enfocarnos es que los republicanos están quitando el acceso a la atención médica, quitando la asistencia nutricional para los niños hambrientos y otorgando recortes de impuestos a los estadounidenses más ricos y a las grandes corporaciones", sostuvo el representante demócrata por Washington Rick Larsen. "Esta resolución no tiene nada que ver con eso".

En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un aliado cercano de Trump, denunció el esfuerzo de Thanedar como una "farsa" y “una vergonzosa artimaña política”. Prometió que su partido votaría en contra de cualquier esfuerzo de este tipo.

La resolución de Thanedar, en la que afirma que Trump cometió "delitos y faltas graves", se produce mientras Trump visita Oriente Medio en su primer gran viaje al extranjero de su segundo mandato, violando una tradición de la política estadounidense de no criticar al presidente una vez que sale de las fronteras del país.

Pero Thanedar aseguró que impulsaba su resolución en parte debido al viaje de Trump al extranjero y los posibles conflictos de interés, ya que el presidente parece estar mezclando sus negocios personales con sus deberes presidenciales.

"Mis electores quieren que actúe", señaló Thanedar a The Associated Press el martes por la noche.

"Es momento de alzar la voz. No podemos preocuparnos por, '¿Es este el momento adecuado?' No podemos preocuparnos por, '¿Vamos a ganar esta batalla?' Se trata de hacer lo correcto", manifestó.

El juicio político contra un presidente u otros funcionarios federales, solía ser algo inusual, pero se ha vuelto cada vez más común en el Congreso.

Los representantes republicanos iniciaron una investigación de juicio político contra el entonces presidente Joe Biden, pero no pasaron de ahí. Sin embargo, los republicanos en el Congreso sí llevaron a juicio al secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas. El Senado desestimó dos cargos de destitución contra Mayorkas, poniendo fin a su juicio.

Thanedar, originario de India, ha dicho que llegó a Estados Unidos sin muchos recursos. Dijo que ama a Estados Unidos y quiere defender su Constitución e instituciones.

Cuando asumió el distrito congresional de Detroit, fue la primera vez en décadas que la ciudad se quedó sin un legislador negro en el Congreso.

El periodista de Associated Press Kevin Freking contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.