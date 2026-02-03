Congreso de EEUU pone fin al cierre del gobierno

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de financiación que pone fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno, provocado por desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre una reforma de la policía de inmigración.

La decisión dejó aparcada para futuras negociaciones la exigencia de los demócratas de reformar el ICE, el servicio de inmigración que lleva a cabo la campaña de expulsiones ordenada por el presidente Donald Trump.

Se espera que Trump firme rápidamente la legislación, que fue aprobada por 217 votos frente a 214 en contra en la Cámara, controlada por los republicanos.

Veintiún demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del paquete de financiación, igual número de legisladores republicanos que se opuso a un proyecto de la oposición para reformar el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los demócratas se negaron a aprobar la financiación del DHS, después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes de inmigración en Mineápolis, causando masivas protestas.

El Senado aprobó el viernes un paquete de financiación para la mayoría de las agencias federales hasta septiembre, y acordaron negociar el presupuesto del ICE y su departamento en las próximas dos semanas.

Ante el plantón de los demócratas, varios legisladores republicanos amenazaron con votar en contra del proyecto de ley porque se negaban categóricamente a renegociar el presupuesto del DHS.

- Cámaras corporales -

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pasó gran parte del lunes negociando con los legisladores de su partido para evitar que esto sucediera.

Trump salió al paso el lunes para convencer a sus partidarios: "Debemos reabrir el Gobierno y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar esta ley".

"Trabajaremos juntos de buena fe para abordar las cuestiones que se han planteado, pero no podemos permitir otro cierre prolongado, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país", afirmó Trump en una publicación en Truth Social, en referencia a los 43 días que duró el anterior "shutdown", en el verano pasado.

Los demócratas habían mostrado su negativa a votar cualquier presupuesto para el DHS sin que se reformen los protocolos del ICE, como el uso de cámaras corporales para los agentes, la prohibición de vestir pasamontañas y que toda detención vaya precedida de una orden judicial.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que los agentes federales en Mineápolis portarán cámaras corporales "con efecto inmediato", una medida que se "ampliaría a todo el país".

"Nadie está por encima de la ley. Los agentes del ICE deberían estar sujetos a las mismas normas que cualquier otro miembro de las fuerzas del orden de este país", declaró Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.