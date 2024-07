Conmebol reconoce error arbitral en penal no sancionado contra Vinicius

La Conmebol reconoció este miércoles que el equipo arbitral que dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Colombia, por el cierre del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos, se equivocó al no sancionar un penal contra el atacante brasileño Vinicius Jr.

La acción, que motivó reclamos aireados de los integrantes de la 'Seleção', sucedió en el minuto 42 del primer tiempo del choque disputado el martes en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Entonces, el lateral colombiano Daniel Muñoz derrumbó con el pie derecho al extremo del Real Madrid en medio de una disputa por el balón dentro del área.

El juez central venezolano Jesús Valenzuela no decretó el penal aunque aguardó por el chequeo de su colega en el VAR, el argentino Mauro Vigliano.

Tras analizar la jugada, Vigliano dio luz verde para proseguir el cotejo al considerar que Muñoz "pellizca" la pelota antes de tocar a Vinicius, según los audios divulgados este miércoles por la Conmebol.

"Un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El arbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe", dice la voz en off del video de análisis arbitral del juego.

"El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo", añade.

En el momento de la infracción no decretada, los pentacampeones del mundo vencían 1-0 con tanto del extremo Raphinha (12). Colombia igualó con un tanto de Muñoz (45+3) anotado minutos después del hecho polémico.

Esa jugada "para mí fue decisiva. Dentro del estadio, tal vez sólo él (el árbitro) y el equipo del VAR no vieron que el penalti había existido", lamentó el seleccionador brasileño, Dorival Junior, al término del duelo.

"Brasil otra vez salió muy perjudicado", afirmó.

Colombia y Brasil disputaron en suelo californiano la punta del Grupo D. Con la paridad, los cafeteros acabaron líderes con siete puntos, dos más que los brasileños.

El resultado emparejó a la tricolor con Panamá y a la 'amarela' con la dura Uruguay de Marcelo Bielsa para los duelos de cuartos de final.

Vinicius será baja para ese choque por acumulación de amarillas.

Raa/ol

LA NACION