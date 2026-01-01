Connor Heyward de Steelers busca probar que no solo es hermano de Cam Heyward

PITTSBURGH (AP) — Hay un legado que viene con el apellido Heyward cuando juegas al fútbol americano para ganarte la vida.

Especialmente cuando lo haces en Pittsburgh.

Connor Heyward ha sabido esto prácticamente toda su vida. El ala cerrada/corredor de los Steelers creció escuchando las historias sobre su padre, el ex corredor de la NFL y gran figura de la Universidad de Pittsburgh, Craig "Ironhead" Heyward. Observó desde lejos cómo su hermano mayor, Cam, evolucionó de ser una selección de primera ronda por los Steelers en 2011 a convertirse en uno de los mejores tackles defensivos de su generación.

Es mucho con lo que estar a la altura. Especialmente cuando lo que haces en el campo es difícil de definir.

Connor Heyward no arrolla a los apoyadores rivales como lo hacía su padre. No abruma a los linieros ofensivos camino al quarterback, como su hermano, probable miembro del Salón de la Fama.

Nadie es más consciente de esto que el joven de 26 años que ha pasado las últimas cuatro temporadas tratando de demostrar que su lugar en el equipo no es simplemente el resultado del nombre en la parte trasera de su camiseta.

“Siempre siento que tengo algo que demostrar. Ya sea a mí mismo o simplemente a mis compañeros, a los equipos contra los que competimos, solo mostrarles que pertenezco aquí”, señaló Heyward.

Incluso ahora, después de ser seleccionado como suplente para el Pro Bowl como corredor por primera vez, Heyward está lejos de estar listo para exhalar y decir que ha llegado. Aunque señala que ha aguantado más tiempo que la mayoría de las selecciones de sexta ronda, todo lo que se necesita es una búsqueda de su nombre en las redes sociales para asegurarse de que la espina en su hombro nunca se vaya.

Hubo momentos, particularmente al principio de su carrera, cuando ser visto como un “nepo-baby” de la NFL lo afectaba.

"No puedes esconderte de eso, es una porquería", dijo.

Un ‘verdadero jugador de fútbol americano’

No fue el único que lo notó. Al preguntarle si cree que es difícil para Connor ser su hermano menor, Cam Heyward asintió.

"Recibe un montón de críticas", dijo el mayor de los Heyward, un siete veces Pro Bowler y el Hombre del Año Walter Payton de la NFL en 2023. "Yo mismo entré aquí con eso, siendo el hijo de mi papá. (Connor) simplemente lo tiene por ambos lados. Tiene que lidiar con ambos (mi papá y yo). Y no siempre es fácil, pero creo que ha respondido y está en camino".

Y lo ha hecho siendo él mismo. Con 1,83 metros y 104 kilos, no es el más grande, el más fuerte ni el más rápido en el campo. Sin embargo, Heyward ha encontrado consistentemente una manera de ser impactante cada vez —o donde sea— que se alinea.

Es un elemento fijo en los equipos especiales, pero se siente igual de cómodo tomando el balón del centro en la versión de los Steelers del "tush push" (apodado el 'Pittsburgh Plunge' en honor a un paseo en un parque de diversiones local), algo que hace cuando no está corriendo rutas como ala cerrada, colocándose como corredor y abriendo espacio para Kenny Gainwell y Jaylen Warren.

"Es un verdadero jugador de fútbol americano", dijo el ala cerrada Pat Freiermuth. "Es desafortunado ver que no recibe el respeto que merece fuera del edificio, pero todos en el edificio saben lo que puede hacer".

Y como resultado, todos en el edificio están bien pidiéndole a Heyward que haga mucho, incluido el tipo de trabajo sucio que rara vez llega a un paquete de destacados, pero que se destaca en la sala de cine del equipo.

"Cuanto más le ponemos en su plato, más ejecuta", dijo Freiermuth. "Es increíble".

Hace que los momentos en que el balón está en sus manos se sientan ganados, no dados. La semana pasada contra Cleveland, los Steelers revelaron su último giro en el "Pittsburgh Plunge" al hacer que Heyward tomara el balón y corriera hacia su derecha por 29 yardas para ayudar a preparar un gol de campo.

Heyward ha aprendido que no se puede complacer a todos. Que no importa lo que haga, nunca será suficiente para algunos. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no obtiene un pequeño nivel de satisfacción al ver que sus menciones se silencian, al menos por un tiempo.

Un vínculo que se estrecha

Heyward será agente libre esta temporada baja. Parece casi un hecho que ha hecho lo suficiente para que los Steelers —que durante mucho tiempo han reservado lugares en el equipo para jugadores dispuestos a hacer lo que Heyward hace tan hábilmente— le ofrezcan un contrato para regresar.

Si se queda, le daría la oportunidad de pasar quizás una última temporada junto a Cam, quien entrará en el último año de su contrato actual y cumplirá 37 años en mayo.

Connor Heyward describió a Cam como "como un padre para mí" mientras crecía, gracias en parte a su diferencia de edad de diez años. Eso ha cambiado durante su tiempo juntos en Pittsburgh, donde Cam se ha convertido en el hermano mayor cuidadoso de no sobrepasar sus límites y Connor se ha convertido en el "tío genial" autoproclamado de los tres hijos de Cam y su esposa Allie.

Es indicativo de lo cómodos que están el uno con el otro que Connor nunca pidió al equipo que moviera su casillero, que ha estado a uno o dos puestos del de Cam durante toda su carrera.

Al preguntarle por qué nunca se molestó en moverse —vale la pena señalar que los ex hermanos/compañeros de equipo de los Steelers Nick y Nate Herbig y Trey y Terrell Edmunds tenían casilleros en lados opuestos de la sala— y Connor señala las demandas de sus vidas fuera de las instalaciones que hacen que reunirse durante la temporada sea difícil.

Esos momentos tranquilos juntos han sido invaluables y hacen que todo el ruido que viene con ser considerado el "otro" Heyward sea solo eso: ruido.

Sí, si estuviera en otro lugar, tal vez habría un poco menos de odio dirigido hacia él. Pero tampoco habría el mismo sentido de familia. Es un intercambio con el que lidiará felizmente.

No, no es su padre. No, no es su hermano. Eso no lo hace menos. Simplemente lo hace diferente.

"Me alegra estar aquí en Pittsburgh", dijo Connor Heyward. "Me alegra seguir construyendo sobre lo que he comenzado y lo que Cam ha hecho. Sé quién soy".

___

