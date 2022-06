Conoció a un hombre en un juego online, pero escribió una nota de auxilio que le salvó la vida

Un trabajador del Chipper Truck Café, en la ciudad de Yonkers, en Nueva York, estaba en su puesto laboral cuando, a las 5 am de un domingo le llegó un mensaje que lo desconcertó a través de un pedido a través de la plataforma de delivery Grubhub. “Por favor, llame a la policía. Me llamará cuando entregue el pedido. Venga con los conos. Por favor, no lo haga obvio”, se leía en la nota que le habían dejado en la parte de instrucciones especiales. Lo que él hizo después, marcó la diferencia.

Del otro lado del pedido de comida, se encontraba una mujer que había sido secuestrada y agredida sexualmente. Sin saberlo, el trabajador primero se sorprendió y luego se dio cuenta de que no tenía idea de qué era lo correcto, así que lo primero que hizo fue tomar su teléfono y llamar a uno de los dueños del restaurante.

“Básicamente decía que trajera a la policía con la entrega”, declaró Alice Bermejo a WABC-TV.

GrubHub recompensa a un café por llamar a la policía después de que la petición de ayuda viniera con

Su esposo, Valentín Bermejo, le contestó al trabajador que mantuviera el registro, que llamara a la policía y que no se arriesgara. La dirección estaba muy cerca del restaurante.

La nota estremecedora que los llevó al descubrimiento

Cuando la policía acudió al llamado para entregar el pedido, encontraron a una mujer de 24 años que estaba retenida contra su voluntad. Había conocido en un juego en línea a un hombre de 32 años, identificado como Kemoy Royal y después él se puso violento con ella.

En su testimonio, citado por varios medios, la víctima habló de la terrible estancia y las atrocidades que el sujeto habría cometido en contra de ella, ya que fue violada y abusada. Sin embargo, vio la oportunidad de escapar cuando su agresor le permitió usar el teléfono para pedir la comida de ambos.

Por su parte, la policía de Nueva York dijo que el hombre estaba en el radar, porque una vecina lo había acusado de agredirla sexualmente. También trataban de localizarlo por el secuestro de otra mujer. Finalmente, Royal fue acusado por varios delitos que incluyen abuso sexual, acto sexual criminal, encarcelamiento ilegal y estrangulamiento.

Trabajadores del Chipper Truck Cafe se vuelven héroes

Pudieron simplemente haber ignorado la nota, pero su labor los llevo a hacer mucho más. Grubhub recompensó a la pequeña empresa con 5000 dólares, por haber ayudado a esta mujer.

“En este momento mi cabeza se confundió, así que no sé. Con todo lo que sucedió en la pandemia, solo puedo decir que haremos buen uso del dinero”, explicó Alice tras enterarse de la recompensa.

La nota con la que llegó el pedido CBS New York

La comunidad aclamó también la valiente acción del trabajador, que demostró que siempre hay que estar alertas. Este no es el primer caso de un rescate a través de una nota, ya que recientemente se conoció la historia de una mesera que actuó rápido luego de ver cómo un niño era tratado por sus padres en una cena familiar.

La mujer le escribió si necesitaba ayuda al ver la actitud del pequeño y lo salvó de un destino fatal, porque después se revelaron los abusos de los que era víctima. Estas acciones demuestran que muchas veces la oportunidad de ayudar a alguien también llega cuando menos se espera y que prestar atención a los detalles puede hacer la diferencia.