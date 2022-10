Conor Kennedy, hijo de Robert Kennedy Jr., reveló que peleó “en secreto” en Ucrania: “Estaba dispuesto a morir”

escuchar

Conor Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy Jr. y cuyo nombre fue tendencia por su vertiginoso romance con Taylor Swift cuando eran más jóvenes, reveló que luchó en secreto contra Rusia en Ucrania. Su servicio lo anunció en su cuenta de Instagram, en donde se sinceró en un largo posteo sobre lo que vivió tras enlistarse de forma anónima. Antes de ir, solo le reveló a un estadounidense sus planes, mientras que su nombre real lo conoció nada más un extranjero. Tampoco tenía conocimiento en armas, pero sí la capacidad de levantar cosas pesadas: “Quería ayudar”, destacó.

En su publicación, Kennedy reveló cuáles fueron sus motivaciones para enlistarse a la guerra: “Me conmovió profundamente lo que vi que sucedió en Ucrania en el último año. Quería Ayudar. Me enteré de la Legión Internacional de Ucrania y supe que debía ir, fui a la embajada al siguiente día”. Aunque no especificó cuánto tiempo estuvo en ese país, también compartió por qué no le avisó a su familia de sus planes:

“No quería que se preocuparan (su familia o amigos), tampoco que me trataran diferente allí”, explicó Kennedy. “Al entrar no tenía experiencia militar previa y no era una gran oportunidad, pero podía llevar cosas pesadas y aprender rápido. Estaba dispuesto a morir allí, así que acordaron enviarme al frente noreste”, siguió.

Conor Kennedy anunció que luchó de forma anónima contra Rusia en Ucrania a través de un mensaje en Instagram @jconorkennedy

La Legión Internacional la anunció en febrero el presidente ucraniano Volodímir Zelenski e hizo un llamado para que los extranjeros de otros países se sumaran a sus fuerzas. De acuerdo con los informes citados por Page Six, en solo una semana se inscribieron 20.000 de 52 países. “Mi tiempo en Ucrania no fue largo, pero vi mucho y sentí mucho (...) Me gustaba ser soldado, más de lo que esperaba. Da miedo, pero la vida es simple y las recompensas por encontrar valor y hacer el bien son sustanciales”, agregó.

Conor Kennedy anunció que luchó de forma anónima contra Rusia en Ucrania a través de un mensaje en Instagram @jconorkennedy

Para poder estar en el frente de batalla, Conor cambió su vida lujosa por las trincheras y destacó a las personas que conoció: “Mis compañeros legionarios, que vinieron de diferentes países, orígenes, ideologías, son verdaderos luchadores por la libertad. Al igual que ciudadanos que conocí, muchos de los cuales perdieron todo en su lucha contra la oligarquía y hacia un sistema democrático. Esto no es una guerra entre iguales, es una revolución”, cerró, a la vez que dijo que esta batalla “le dará forma al destino de la democracia en este siglo” e instó a otros a unirse.

En abril, la Legión cambió sus reglas y ahora solo acepta a aquellos con más habilidades. Al respecto, el cabo Damien Magrou, portavoz de la organización, puntualizó: “Nos dimos cuenta de que entrenar a personas sin experiencia agota recursos. Estamos agradecidos, pero son más una carga que una ayuda”.,

La canción de Taylor Swift que sería para Conor Kennedy

En 2012, Conor y Taylor Swift iniciaron una relación, a los 19 años, luego de pasar tiempo en un complejo familiar. En ese momento, la cantante se enamoró y compró una casa en la zona por 4,9 millones de dólares. También visitaron juntos la tumba de la madre del ahora exsoldado, Mary Richardson Kennedy, quien se suicidó en 2012 en la casa de la familia en Bedford, Nueva York. Se dice que la canción “Begin Again”, en el álbum Red, trata sobre él.

El hijo de Robert Kennedy tiene una relación con la cantante brasileña Giulia Be, quien comentó su publicación en Instagram: “Eres el hombre más valiente que he conocido, mi amor... Estar lejos de ti y preocuparme por todos esos meses fue increíblemente difícil, pero mantuvimos nuestra fe hasta el final, y solo quiero decirte [una vez más] que orgullosa estoy”, le dejó.

Conor Kennedy anunció que luchó de forma anónima contra Rusia en Ucrania a través de un mensaje en Instagram @jconorkennedy

Su hermana, Kyra, también le escribió un mensaje: “Te quiero, hermano mayor”, mientras que su padre aún no ha dado comentarios al respecto.

LA NACION