Consejo de Seguridad condena toma de ciudad sudanesa por paramilitares

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el jueves el "asalto" de la ciudad sudanesa de El Fasher a manos de paramilitares.

El Fasher, situada en la región de Darfur, es escenario de atrocidades perpetradas por paramilitares. La Cruz Roja cifró en más de 2000 los civiles muertos durante la toma de la ciudad por parte de este grupo, que reconoció, en boca de su jefe Mohamed Daglo, "una catástrofe".

"Los miembros del Consejo de Seguridad condenaron el ataque de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra El Fasher y su devastador impacto sobre la población civil", afirmó el Consejo en un comunicado.

La toma de El Fasher tuvo lugar tras 18 meses de asedio de las FAR y marca un punto de inflexión en la guerra civil iniciada en abril de 2023.

