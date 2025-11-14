Consejo de Seguridad de la ONU reclama fin de ataques hutíes

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió el viernes el cese de los ataques transfronterizos y marítimos realizados por los rebeldes hutíes de Yemen, al tiempo que reforzó la vigilancia del embargo de armas, que se viola con frecuencia.

La resolución que renueva las sanciones condena enérgicamente los ataques transfronterizos y marítimos de los hutíes y exige el cese inmediato de dichos ataques, incluidos los que tienen como objetivo infraestructura y objetivos civiles.

El texto, aprobado con 13 votos a favor y dos abstenciones (Rusia y China), prorroga por un año, hasta el 14 de noviembre de 2026, las sanciones selectivas (congelación de activos y prohibición de viajar) que afectan en la actualidad a unas 10 personas, principalmente funcionarios hutíes, así como al grupo rebelde en su conjunto.

Las sanciones podrán en el futuro comprender a personas implicadas en lanzamientos transfronterizos de misiles balísticos desde Yemen y en ataques contra buques mercantes en el mar Rojo.

La resolución también insta a los Estados miembros a intensificar los esfuerzos para combatir el tráfico de armas y componentes por carretera y mar, a fin de garantizar la aplicación del embargo indefinido de armas contra los hutíes.

Solicita asimismo al panel de expertos que supervisa la aplicación de las sanciones que presente recomendaciones a mediados de abril sobre la transferencia de componentes de doble uso que podrían ser utilizados por los hutíes, así como sobre cómo mejorar el intercambio de información sobre buques que probablemente transporten armas a Yemen.

Varios Estados miembros, entre ellos Estados Unidos y Francia, lamentaron sin embargo que el Consejo no fuera más allá.

China y Rusia, haciendo uso de su derecho de veto, impidieron un endurecimiento de las sanciones.

Desde el reinicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, los hutíes han multiplicado los ataques contra Israel y contra buques mercantes frente a las costas de Yemen, alegando actuar en solidaridad con los palestinos.

abd/pno/dg/val/atm