Consejo de Seguridad de la ONU vota retirada de cascos azules en Líbano en 2027

El Consejo de Seguridad de la ONU votó este jueves a favor de que los cascos azules de Naciones Unidas partan de Líbano en 2027, tras prolongar una última vez esa misión de mantenimiento de la paz (Finul).

Israel y Estados Unidos reclamaban el final de la misión. La resolución, adoptada de manera unánime, "decide prolongar por una última vez el mandato de la Finul (...) hasta el 31 de diciembre de 2026 y comenzar una reducción y retirada ordenadas y seguras a partir del 31 de diciembre de 2026 y en un plazo de un año".

El enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, celebró la decisión. "Por una vez tenemos alguna buena noticia de la ONU", dijo.