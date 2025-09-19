Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre reimposición de sanciones a Irán por programa nuclear

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota este viernes sobre la reimposición de fuertes sanciones económicas a Irán por su programa nuclear.

Reino Unido, Francia y Alemania, signatarios de un acuerdo de 2015 conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) destinado a impedir que Teherán obtenga armas nucleares, alegan que Irán ha roto sus compromisos en el marco del tratado.

Fuentes diplomáticas dijeron que es improbable que la resolución ante el Consejo de Seguridad obtenga los nueve votos necesarios para mantener el statu quo —en el que las sanciones permanecen levantadas— lo que significa que el castigo sería restablecido.

Propuesta de Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo el viernes que presentó una propuesta "justa y equilibrada" a las potencias europeas para evitar la reimposición de las sanciones.

Pero el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que esperaba que las sanciones internacionales fueran reinstauradas para finales de mes, según un extracto de una entrevista transmitida en la televisión israelí.

En una carta a la ONU a mediados de agosto, los tres países europeos señalaron a Irán por haber violado varios de sus compromisos bajo el JCPOA, incluyendo acumular una reserva de uranio que supera en más de 40 veces el nivel permitido.

A pesar de conversaciones diplomáticas entre las potencias europeas y Teherán, el trío occidental insistió en que no había progreso concreto.

Rusia y China, que se oponen al llamado "snapback" o retorno de sanciones, necesitarían asegurar nueve votos de los 15 miembros del Consejo, algo que fuentes diplomáticas consideran que puede resultar imposible.

"Argelia y Pakistán pueden apoyar a Rusia y China respaldando la resolución (que mantendría el statu quo), pero creo que otros miembros probablemente se opongan o se abstengan, por lo que los europeos y Estados Unidos no tendrán que usar su veto", explicó Richard Gowan, analista del International Crisis Group.

"El consejo todavía tiene tiempo para dar luz verde a una resolución adicional que extienda la suspensión de las sanciones, si Irán y los europeos llegan a un acuerdo de última hora", dijo Gowan.

El acuerdo de 2015 en ruinas

El acuerdo duramente conseguido en 2015 ha quedado en ruinas desde que Estados Unidos se retiró en 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump, y volvió a imponer sanciones a Irán.

Las potencias occidentales e Israel han acusado durante mucho tiempo a Teherán de tratar de obtener armas nucleares, una afirmación que Irán niega.

Tras la retirada de Estados Unidos, Teherán se apartó gradualmente de sus compromisos bajo el acuerdo y comenzó a intensificar sus actividades nucleares. La tensión es la tónica desde la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.

La guerra también descarriló las negociaciones nucleares de Teherán con Estados Unidos y llevó a Irán a suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con inspectores del organismo de la ONU con sede en Viena abandonando el país.

Irán retiró el jueves un borrador de resolución en el OIEA que pedía prohibir los ataques contra instalaciones nucleares tras su guerra con Israel, debido —señaló— a la presión de Estados Unidos.

A mediados de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeo sin precedentes contra Irán, e inició la guerra que resultó en ataques israelíes y estadounidenses a instalaciones nucleares clave de Irán.

Durante su mandato anterior, Trump intentó activar la llamada "cláusula de represión" o "snapback" del JCPOA para volver a imponer sanciones a Irán en 2020, pero fracasó debido a la retirada unilateral de su país del acuerdo dos años antes.

Aunque las potencias europeas han hecho durante años repetidos esfuerzos para revivir el acuerdo de 2015 a través de negociaciones y han señalado que tienen "bases legales inequívocas" para activar la cláusula, Irán no comparte su opinión.

Teherán ha amenazado con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) si se activa la cláusula de represión.

