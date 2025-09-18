Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre sanciones a Irán por programa nuclear

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes sobre la posibilidad de imponer nuevamente sanciones a Irán por su programa nuclear, informaron fuentes diplomáticas, después de que Reino Unido, Francia y Alemania pidieran la sesión.

París, Londres y Berlín activaron un mecanismo a finales de agosto para reimponer sanciones por su preocupación ante la limitada cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y las reservas de uranio enriquecido iraníes.

Rusia y China quieren mantener las sanciones suspendidas, pero para ello tienen que reunir este viernes nueve votos a favor de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, una cantidad que según diversas fuentes diplomáticas no se lograría.

Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China ratificaron en 2015 un acuerdo con Irán por el cual Occidente levantaba las sanciones a cambio de que Teherán detuviera sus actividades nucleares.

En aquel momento, el entonces presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, aseguró que había conseguido firmar una cláusula "única" que permitía volver a imponer todas las medidas punitivas en caso de incumplimiento por parte de Irán.

Desde la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018, decidida por Donald Trump en su primera presidencia, Washington ya no podía activar este proceso.

La notificación formal al Consejo de Seguridad por parte de Alemania, Francia y el Reino Unido dio lugar a un período de 30 días para restablecer estas sanciones, plazo que se cumplirá a finales de la próxima semana.

