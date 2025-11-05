Consejo Permanente de la OEA respalda al gobierno guatemalteco en plena crisis judicial

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles por unanimidad una declaración de apoyo al gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo, cuestionado por la fiscalía.

La organización regional mandará una misión especial para acompañar "los procesos claves de selección de autoridades judiciales y de control en 2026" en el país centroamericano, anunció la representante de Guatemala ante el Consejo Permanente, Claudia Lissette Escobar, que promovió el texto de apoyo.

La moción exhorta "a todas las instituciones del Estado de Guatemala, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial (...) a actuar con estricto apego a la Constitución", leyó la embajadora.

El canciller, Carlos Martínez, acudió hace una semana ante el máximo organismo de la OEA para denunciar un "golpe de Estado técnico" contra el gobierno.

La fiscal general, Consuelo Porras, busca la ilegalización del partido del presidente, Semilla, y la retirada de la inmunidad a Arévalo tras la fuga carcelaria de una veintena de cabecillas de la pandilla Barrio 18.

La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, ratificó sin embargo la validez del triunfo electoral de 2023 y la investidura de Arévalo.

El Consejo Permanente de la OEA reafirmó "la importancia de respetar la voluntad soberana del pueblo de Guatemala".

La fiscal Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupta" y "antidemocrática", mantiene un enfrentamiento con el presidente desde que ganó las elecciones y ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto.

El mandato de Porras rige hasta mayo de 2026.

jz/val