Contreras conecta jonrón en la 9ª entrada y Cerveceros se imponen 5-4 sobre Gigantes

MILWAUKEE (AP) — El venezolano William Contreras conectó un jonrón solitario contra el relevista estelar dominicano Randy Rodríguez en la parte baja de la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee superaron el viernes 5-4 a los Gigantes de San Francisco.

Con dos outs y nadie en base, Contreras encontró un lanzamiento de Rodríguez (3-5), en cuenta de 1-0. La pelota se fue sobre la pared entre el jardín izquierdo y el central.

Nunca antes Contreras había bateado un cuadrangular que sentenciara el final de un duelo. Los Cerveceros, líderes de las Grandes Ligas (81-48), se sobrepusieron a un par de jonrones solitarios del dominicano Willy Adames en su regreso a Milwaukee.

Adames prendió el primer lanzamiento que le hizo el colombiano José Quintana para su 21er jonrón de la campaña en la primera entrada. Fue la primera actuación en Milwaukee por parte de Adames desde que suscribió un contrato de US$182 millones con los Gigantes como agente libre en el receso previo a la campaña.

En el octavo inning, Adames conectó otro cuadrangular. Fue su tercer juego de este año con más de un jonrón y el décimo de su carrera.

El doble impulsor de Contreras y el rodado remolcador de Andrew Vaughn en la séptima le dieron a Milwaukee una ventaja de 4-3.

Trevor Megill (5-2) consiguió dos outs rápidos en la novena antes de poner corredores en las esquinas y realizar un lanzamiento descontrolado que permitió al corredor emergente Tyler Fitzgerald anotar la carrera del empate.

Los Cerveceros se recuperaron en la cuarta. Sal Frelick conectó un doble impulsor y Andrew Vaughn anotó en el segundo lanzamiento descontrolado de la entrada por parte de Carson Whisenhunt.

El venezolano Luis Matos conectó un jonrón en la segunda entrada por los Gigantes, quienes perdieron su cuarto juego consecutivo.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-0. Los dominicanos Rafael Devers de 3-0, Adames de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El venezolano Wilmer Flores de 3-0. El venezolano Matos de 3-2 con dos anotadas y una empujada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Andruw Monasterio de 3-1 con una anotada.