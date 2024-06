Moisés Caicedo, de vender velas a ser empresario y la estrella más cara de Ecuador

Escuchar

Nacido en Santo Domingo, Ecuador, en 2001, Moisés Caicedo dio sus primeros pases en el Espoli y Colorados Sporting Club. A los 13 años se fijó en él el Independiente del Valle de la Serie A de Ecuador, donde pasó por varias categorías hasta debutar con el primer equipo en 2019, con sólo 16 años.

Un año más tarde, en 2020 fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras ganar la final 2-1 ante el equipo argentino River Plate. En aquel torneo fue decisivo anotando el gol del empate en semifinales ante el Flamengo, al que terminaron derrotando en penaltis.

Pero antes de hacer carrera y llegar a la cima del fútbol, el “Niño Moi” atravesó varias dificultades. Es el menor de 10 hermanos, y cuando su madre estaba embarazada de él, sufrió una caída donde casi lo pierde. Más allá de esa penosa situación, en los feriados del Día de los Difuntos, vendía velas para ayudar económicamente a su familia. Ese pasado quedó atrás, pero Caicedo reveló que lo primero que hizo cuando el fútbol le dio la posibilidad fue comprarle una casa a su madre.

En lo afectivo, Caicedo está hace varios años de novio con Paola Salazar, una modelo de 23 años que salió victoriosa en el Reinado Nacional del Carnaval de las Américas de Ecuador. La relación de ambos nativos de Santo Domingo de los Tsáchilas es similar a la de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, pues se conocen desde que eran adolescentes y siempre han estado en las buenas y en las malas del otro.

Mosies Caicedo festeja su gol ante el Bournemouth HENRY NICHOLLS - AFP

El Chelsea, el gran salto para Moisés Caicedo

Caicedo llegó a Chelsea como el fichaje más costoso de la Premier League y evidentemente como el traspaso más caro de un jugador ecuatoriano. Los Blues desembolsaron US$146 millones por el mediocampista de Brighton, que arrancó la temporada con dudas, pero la terminó de manera brillante.

El valor fue discutido largamente entre expertos y aficionados, pero el mercado puso a Caicedo en ese nivel. Liverpool trató de ficharlo, pero Chelsea mejoró la oferta y antes, en el mercado invernal, Arsenal lo buscó sin éxito. A pesar que Moi expresó su deseo de unirse a los Gunners, Brighton negó su salida.

El ecuatoriano no pudo estar en la pretemporada con el equipo de Mauricio Pochettino y tuvo que sumarse de inmediato para la Premier League. Aquello le costó un tiempo más de adaptación y tuvo que pagar en cancha con algunas decepciones.

La primera de ella en su debut, en la segunda fecha contra West Ham. Entró para jugar la última media hora y no la pasó bien: en medio de la derrota por 3-1, cometió un penal y no estuvo a la altura de lo que se deseaba.

Pochettino lo defendió a capa y espada, pues para Moi no fue nada sencillo pasar de un equipo como Brighton, a uno de los del Big Six. De ahí en adelante su andar fue algo irregular, con presentaciones buenas y otras no tanto; no lograba alcanzar el nivel sostenido que lo llevó al éxito en Brighton.

Los hinchas del propio Chelsea y de otros equipos lo empezaron a llamar ‘flop’, por la gran inversión y la poca respuesta. En determinado momento el ecuatoriano cerró sus redes sociales para evitar el hostigamiento.

El “viejo Moi” hace pie en el Chelsea

Pero más allá de eso, Moisés se sobrepuso a la situación. En la segunda parte de la temporada, los errores se transformaron en aciertos y en buenos papeles. El “viejo Moi” estaba de vuelta, aunque el nivel del club no siempre lo acompañaba.

En el tramo final de la temporada encontró el mejor equipo y también al mejor Moi. Chelsea perdió sólo uno de los últimos 15 partidos de la Premier, en los que el ecuatoriano fue protagonista.

Sobre todo en el final del recorrido, donde recibió el reconocimiento como el mejor jugador del partido en tres ocasiones consecutivas. Además su gol, que tanto se le resistió, llegó en la fecha final con un golazo de media cancha que dio la vuelta al mundo.

“La próxima temporada será mejor”, sentenció Caicedo, que ahora sí estará en la pretemporada y con el convencimiento de que está en un lugar para seguir creciendo. La comodidad es notoria en él y quiere alargar esa racha de buenas actuaciones en la próxima Copa América con la Tri.

Moisés Caicedo reza tras el partido con la Argentina de Lionel Messi en la Copa América 2021 NELSON ALMEIDA - AFP

La participación de Caicedo en la Tri

Caicedo jugó 11 partidos en 2023 y 2024 con la selección, con todos los minutos en cancha. Jugó 5 amistosos y 6 partidos oficiales bajo la dirección de Félix Sánchez, donde suma 3 asistencias.

Solo fue suplente en el amistoso ante Guatemala, donde el DT dio oportunidad a otros futbolistas. Ecuador lleva una buena racha en Eliminatorias, donde solo perdió en el debut contra Argentina y por lo que hoy está en puestos de clasificación al Mundial 2026.

El proyecto solidiario del “Niño Moi”

“Moi” quiere aprovechar lo que ha conseguido para ayudar a personas de pocos recursos y también a jóvenes que aspiran a ser futbolistas que no tienen oportunidades. Recientemente, anunció que abrirá una empresa dedicada al marketing deportivo que se llamará nm23.ec, representando jugadores y realizando obras benéficas con la Fundación Niño Moi.

“Primeramente estoy muy agradecido con Dios, de poder hacer realidad mis sueños, este es uno de ellos. No solo enfocarme en lo futbolístico sino también fuera de ello, y es lo que trato de hacer en cada momento con todo lo que voy aprendiendo y logrando. Es lo que siempre he querido, ayudar a mucha gente, porque sé lo que es no tener. Dios me ha bendecido a mí para yo poder bendecir a más personas”, dijo el jugador del Chelsea en rueda de prensa en las oficinas de NM23.

Caicedo y Paola Salazar, los Messi y Antonela de Ecuador

Paola Salazar acompañó a Moisés Caicedo durante todos los escalones de su trayectoria en el mundo del fútbol: Ambos se conocieron cuando aún eran adolescentes.

Y se convirtieron en pareja desde que el ‘niño Moi’ estaba en las inferiores de Independiente del Valle. En ese entonces, aún no tenía la fama que ha logrado alcanzar a nivel nacional e internacional actualmente. De hecho, en la cuenta de Instagram del futbolista, se puede ver una foto del 2019 en la que Moi escribe: “Dios bendiga nuestra relación. Te amo, princesa”.

La joven ha estado con el jugador en las buenas y en las malas; y ahora llevan más de cinco años de relación.

Al igual que el futbolista del Chelsea, Paola Salazar es oriunda de Santo Domingo. En febrero de 2022, la joven pareja del ‘niño Moi’ ganó el Reinado Nacional del Carnaval de las Américas en Ecuador como el mejor cuerpo y mejor traje típico nacional.

